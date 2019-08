God sæson for livredderne

- Generelt har det været en rigtig god sæson med mange solskinsdage og gæster på strandene. Den sidste halvanden uge har dog været stille og rolig, og vi har tydeligt kunne mærke, at hverdagen med skole og arbejde er vendt tilbage for de fleste. Der har været færre besøgende på strandene, og de har været der i kortere tid, siger Michael Iwersen, uddannelsesleder i TrygFonden Kystlivredning, i en pressemeddelelse.

Dansk sommer med liv på vandet

TrygFondens kystlivreddere har været på pletten på strandene siden fredag 28. juni, og de foreløbige tal viser, at livredderne i løbet af sommeren på landsplan har gennemført 58.580 indsatser, hvoraf personer vurderes at have været i livsfare i 12 af tilfældene.

Til sammenligning havde livredderne 88.355 indsatser sidste år, hvoraf 52 var såkaldte røde aktioner, hvor en eller flere personer var i livsfare. 2018 var dog også en historisk varm sommer med rekordmange badegæster på strandene. Året før, i 2017, som kun bød på meget få gode badedage, gennemførte livredderne 51.763 indsatser, hvoraf 13 var aktioner, hvor personer var i livsfare.

- Sommeren i år kan bedst beskrives som en helt almindelig god dansk sommer. Der har været kølige dage, men heldigvis også masser af dejlige sommerdage, hvor folk har valgt at tage en tur til vandet. Vores livreddere melder også om en god sæson med livlig aktivitet i forhold til især badende, men i stigende grad også folk på Stand Up Paddle-boards, kite- og windsurfere, kajakroere og andre aktiviteter på vandet. Det er vi glade for, da vi jo netop arbejder for at skabe glæde ved vand i trygge rammer, siger René Højer, programchef i TrygFonden.