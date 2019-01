Glen Riddersholm er formet af Vestjylland: Man må gerne være bombastisk, bare man er ægte

Glen Riddersholm siger, hvad han mener. Et træk, der har skaffet ham både altopofrende venner og dødbringende fjender gennem årene. Men er han ægte eller en svindler? Og hvem er i virkeligheden det menneske, han så stædigt insisterer på at være? Journalist Mark Michael Hede har kendt succestræneren i mere end femten år, og nu har han interviewet ham. Om kærlighed, tvivl, drømme og om fodboldens altafgørende betydning for et Danmark, som Riddersholm mener, er ved at gå i stykker. Over to afsnit fortæller JV Weekend historien om Glen Riddersholm.