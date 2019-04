Det forgår på den måde, at man sender en sms med teksten blomst til 1272, efter tre sekunder, får man en kode til døren, som efterfølgende går op. Ideen opstod på et personalemøde, fortæller Marie Garbenfeldt, der ejer forretningen.

Døgnåbent: Hvis du skulle få lyst til at købe en blomst klokken tre om natten, så er det ikke noget problem, hvis du bor i Kolding. Blomsterbutikken Fleurie har via moderne teknologier som SMS og Mobilepay gjort det muligt at handle blomster døgnet rundt.

Det at man altid kan købe en blomst, har fået kundernes forbrugsmønstre til at ændre sig. Nu køber de ofte om aftenen, når de er på vej til arrangementer. Foto: Søren Gylling

Ud over at selvbetjeningskasserne minimerer tiden i køen, så har det også flyttet det personale, som tidligere stod bag de traditionelle kassebånd ud i butikken.

- Et traditionelt kassebånd optager flere kvadratmeter end selvbetjeningskasserne. Dermed kan kunder med småindkøb komme hurtigere igennem køen, som ikke er det fedeste, når man er ude og handle, siger Kasper Reggelsen, der er kommunikationschef for Salling Group.

Mere teknologi i fremtiden

Hos Dansk Erhverv spår man, at teknologien er kommet for at blive, og at man i fremtiden vil se meget mere af den slags, når man tager en tur ud for at handle i en fysisk butik.

- Der har i mange år været teknologi inden for detailhandel. Eksempelvis var det jo også nogle innovative folk inden for detailhandel, som i sin tid skabte e-handel. De kunne dengang se, at teknologien gjorde nogle ting mulige. Det samme ser vi hos den døgnåbne blomsterhandel. De firmaer, der finder og kan bruge nye teknologier til at møde kundernes behov, har større mulighed for at klare sig godt i fremtiden, siger Lone Rasmussen, der er markedschef hos Dansk Erhverv.