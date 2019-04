Gik Svendsen helhjertet efter formandsposten?: Carl Holst i hårde person-angreb på tidligere kollega i regionen

Angreb: Der har lydt en kras kritik af Venstre fra partiets tidligere minister og regionsrådsformand i Syddanmark, Carl Holst, der mandag udgav bogen "Carl" med undertitlen "Prisen for et liv i politik".

Også Carl Holsts tidligere kollega i regionsrådet, Poul-Erik Svendsen (S), får det glatte lag i bogen fra Holst, der ikke genopstiller ved det forestående folketingsvalg.

I bogen ser Holst blandt andet tilbage på regionsrådsvalget i november 2005, hvor Socialdemokratiet endte med at blive større end Venstre. Resultatet førte til en forhandling bag låste døre mellem de to partier, der arbejdede på en konstituering, mens De Konservative, der ikke ville pege på Holst, ventede udenfor.

Det blev som bekendt Carl Holst, der endte for bordenden, men det udfald var ikke givet på forhånd, fortæller han i bogen og sår tvivl om, hvorvidt Socialdemokratiets spidskandidat Poul-Erik Svendsen overhovedet ønskede at bestride formandsposten i regionen.

- Det blev et forløb, som kunne være gået meget anderledes. Den dag i dag er jeg stadigvæk lidt i tvivl om, hvorvidt Socialdemokratiets spidskandidat, Poul-Erik Svendsen, gik efter posten 100 procent, lyder det om Svendsen, der er 1. næstformand i regionsrådet og formand for sundhedsudvalget.

Poul-Erik Svendsen afviser, at han ikke greb ud efter muligheden for at blive den første formand for Region Syddanmark.

- Der var et borgerligt flertal i regionen efter valget. Men hvis jeg havde haft muligheden for at blive formanden, havde jeg selvfølgelig benyttet mig af den mulighed, siger Poul-Erik Svendsen.