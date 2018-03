Giftige Grindsted

Igen og igen har medierne gravet i, at borgerne i Grindsted bor oven på et kemikaliedepot, men den journalistiske indsats er langtfra altid blevet mødt med jubel. Selv borgerne i byen var imod at tale om problemet. Men nu er stemningen i Grindsted skiftet. Måske takket være Facebook. JydskeVestkysten bringer her en artikel, som tidligere har været bragt i fagbladet Journalisten, og som her sætter spot på mediernes behandling af den store forurenings-skandale i Grindsted.