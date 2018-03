Ghettoudspil kan spænde ben for renoveringer: Boligforeninger risikerer at miste milliarder

Regeringens ghettoudspil kan få konsekvenser for renoveringer af helt almindelige boligområder. En del af udspillet skal nemlig finansieres af Landsbyggefonden, som står for renoveringerne i den almene boligsektor. Administrerende direktør for Danmarks Almene Boliger kalder det helt uacceptabelt.

Forsinkelse: Borgere i Syd- og Sønderjylland, der har problemer med blandt andet dårligt indeklima eller skimmelsvamp, kan risikere ikke at få nogen hjælp. Det sker som en konsekvens af regeringens ghettoudspil, hvor en stor andel af de midler, der fra Landsbyggefonden skulle være gået til renoveringer af almene boliger, i stedet øremærkes til udsatte områder. Det vækker bekymring hos Bent Madsen, der er administrerende direktør i Danmarks Almene Boligforening.

- Man kommer til at sætte renoveringer i stå uden for de udsatte områder. Det bliver konsekvensen af det. Det er helt uacceptabelt, for det er renoveringer, der er nødvendige, for eksempel for at få ordnet problemer med skimmelsvamp, forklarer han.

Af udspillet fremgår det, at Landsbyggefondens samlede renoveringsramme fra 2019 til 2026 skal være på 21 milliarder kroner. 12 milliarder af dem skal bruges i de 57 udsatte områder, som er kommet på regerings liste over ghetto- og udsatte områder. Det betyder, at de resterende ni milliarder skal gå til finansieringen af renoveringerne i resten af den almene boligsektor.

Bent Madsen mener ikke engang, at de ni milliarder rækker til de renoveringsprojekter, der allerede stå i kø.

- Man forudsætter i udspillet en ramme til renoveringer helt frem til 2026, der faktisk er utilstrækkelig til at dække renoveringerne, der allerede står i kø. Det betyder at alt, hvad der skulle komme af nye renoveringsprojekter, det er der slet ikke plads til, siger han.