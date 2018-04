Gesten-parade fik aktivistprisen

Rainbow Business Danmark har hædret sidste sommers Gesten Pride for at holde en enestående fest og sende et klart nej tak til homofobi.

Det blev Gesten Pride, som løb med aktivistprisen ved Danish Rainbow Awards i Cirkusbygningen i København, hvor kronprinsesse Mary var blandt talerne.

Hvert år hylder Rainbow Business Danmark personer, organisationer og virksomheder, der er med til at skabe bedre livsvilkår for lesbiske, bøsser, biseksuelle og transpersoner.

Paraden blev afviklet sidste sommer, efter at Anni Grimm, byrådsmedlem i Vejen for Dansk Folkeparti, i et debatindlæg i JydskeVestkysten kaldte homo- og biseksuelle for afvigere. På kort tid lykkedes det at få stablet et stort arrangement på benene, som tiltrak sig opmærksomhed rundt i hele landet.

Paraden i Gesten, hvor Anni Grimm har sin private bopæl, blev en enestående fest og et klart nej til homofobi. Desuden blev arrangementet en hyldest til mangfoldigheden, en kampdag og ikke mindst en festdag for lige rettigheder og muligheder for alle - uanset kønsidentitet eller seksuel orientering.