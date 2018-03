Gesten Pride er indstillet til aktivistpris

Gesten Pride. Det blev navnet på paraden, som skulle være en hyldest til mangfoldigheden, en kampdag og ikke mindst en festdag for lige rettigheder og muligheder for alle - uanset kønsidentitet eller seksuel orientering.

Det begyndte med et læserbrev i JydskeVestkysten. Formanden for Dansk Folkepartis byrådsgruppe i Vejen, Anni Grimm, kaldte i et debatindlæg i begyndelsen af juli sidste sommer homo- og biseksuelle for afvigere.

Det er styregruppen bag Axgil GayGalla, der udvælger tre kandidater til i alt otte priser.Hvem prismodtagerne bliver, afgøres ved en kombination af afstemning i en fagjury samt i en offentlig afstemning arrangeret af magasinet Out & About.

Nej tak til homofobi

Nu er Gesten Pride indstillet til en pris. Paraden er en af tre nominerede til Aktivistprisen.

Gesten Pride er nomineret for at holde en enestående fest og sende et klart nej tak til homofobi i Gesten. I indstillingen konstateres det, at det på ganske kort tid lykkedes Gesten at få stablet et stort arrangement på benene med støtte fra flere kendte danske musikere.

Det er Rainbow Business Denmark, der hvert år hylder personer, organisationer og virksomheder, der er med til at skabe bedre livsvilkår for lesbiske, bøsser, biseksuelle og transpersoner.