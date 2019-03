Gertrud Sand blev Carsten Knudsens skæbne

For De Nattergale kom kæmpesuccesen med "The Julekalender", der blev indspillet på lavbudget, som en stor overraskelse, der vendte op og ned på trioens karriere.

"Oooluf, a står under æ mistelten" er en af de mange replikker, som stadig definerer De Nattergale - herunder komponist, musiker, entertainer og skuespiller Carsten Knudsen.

Den humoristisk-musikalske trios storhedstid ligger knap 30 år tilbage. Men ingen af de tre medlemmer har oplevet tilsvarende hype siden. Heller ikke Carsten Knudsen, der den 19. marts fylder 60 år. Dengang gestaltede han figurer som the kartoffelawler woman og snittenissen Günther. Alt sammen i "The Julekalender", der selv for ophavsmændene blev en overraskende langtidsholdbar kult-tv-serie af nærmest Matador-dimensioner.

Carsten Knudsen stammer det sydvestjyske og spillede i 1970'erne musik til lokale halballer. Indtil han sammen med Uffe Rørbæk Madsen og Viggo Sommer i begyndelsen af 1980'erne dannede De Nattergale, som for alvor slog igennem med hittet "Uha, dada".

Men det helt store gennembrud kom i 1991 med TV2's "The Julekalender". Den blev en øjeblikkelig succes, som selv dronningen indrømmede, at familien så og imiterede det "danglish", som seriens nisser talte. Siden har den været genudsendt otte gange.