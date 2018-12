Genforeningsprojekter modtager seks millioner kroner til fejring i 2020

Støtte: I anledning af 100-års jubilæet for genforeningen af Sønderjylland med Danmark i 2020 uddeler Kulturministeriet og Folketinget seks millioner kroner til forskellige projekter. Det skriver Kulturministeriet i en pressemeddelelse.

- I 2020 markerer vi en meget vigtig historisk begivenhed i Danmarks historie, når vi fejrer Sønderjyllands genforening med Danmark efter nederlaget i 1864. Det er ikke bare en vigtig begivenhed i Sønderjylland, men det er det for hele Danmark, siger kulturministeren, Mette Bock, i pressemeddelelsen.

Pengene går til 18 forskellige projekter i hele landet, blandt andet teater, nye undervisningsmaterialer, folkemøder, formidling af genforeningsstenene, kunst- og kulturhistoriske udstillinger, en "genforeningsbus", fællessang og en sønderjysk "ambassade" i København.

- De mange spændende aktiviteter er hver især et bidrag til at fortælle historien om 100-året for genforeningen fra flere synsvinkler og ikke mindst til at få historien ud i hele landet. Jeg glæder mig over, at der har været så stor en interesse for at være med til at markere genforeningsjubilæet, og jeg er overbevist om, at vi får en festlig, folkelig og værdig markering i hele landet, siger ministeren i pressemeddelelsen.