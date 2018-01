Generationsskifte: Ny bankdirektør til 900 landmænd

Landbrugschef Brian Skov Nielsen er fra april ny mand i spidsen for Sydbank Landbrug, efter Arne Jørgensen har meldt sin afgang. Det kommer dog ikke til at betyde de store forandringer for kunderne, lyder meldingen.

Landbrug: Fra april bliver det en ny mand, der bliver frontfigur for flere syd- og sønderjyske landmænds bank. 48-årige Brian Skov Nielsen fra Kolding skifter titlen som landbrugschef for Sydbanks landbrugscenter Midt og Nord ud med posten som områdedirektør for hele Sydbank Landbrug, der har omkring 900 fuldtidslandmænd som kunder. Det sker efter, den hidtidige direktør har valgt at sige stop for at gå på pension.

- Det her generationsskifte har været under forberedelse gennem et år. Jeg er nået en alder, hvor det er naturligt at sige stop, fortæller den 65-årige afgående områdedirektør Arne Jørgensen, der stopper endeligt i midten af april.

Det gav i stedet plads til en af bankens yngre ledere, der dog ikke vil ændre ret meget på den daglige gang i banken.

- Grundlæggende kommer jeg til at arbejde med det samme som nu. Dog bare på et lidt andet niveau. Jeg vil i høj grad fortsætte med at lede banken på samme måde som Arne og stadig holde helt tæt kontakt med landmændene. Landbruget er et helt særligt område. Man skal kende kulturen. En landmand er landmand af hjerte og blod og er ikke bare drevet af at være leder, som man ofte er i andre erhverv. Derfor skal man have en tæt kontakt og respekt og møde landmanden hvor han er, siger den nyudnævnte områdedirektør.