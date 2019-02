Genbrugsforretning drukner i gamle cd'er: Besværligt at aflevere cd'er på genbrugspladser

På Loppegården i Vojens modtager de mange brugte cd'er og dvd'er. Det skyldes, at borgerne i stort set hele Syd- og Sønderjylland selv skal sortere deres cd'er og dvd'er i plastik, papir og disk, hvis man vil aflevere det på genbrugspladsen.

Spild: Tilbage i 00'erne var der ingen, der smed cd'er eller dvd'er ud, men i takt med, at online streaming har vundet frem de senere år, er de runde skiver nu kommet i overskud. Det kan dog være svært at skille sig af med sin gamle samling på en genbrugsplads. Hvis man vælger at køre på genbrugspladsen, skal man i syv ud af landsdelens ti kommuner selv sortere cd'ernes forskellige dele i tre bunker, så plastik, disken og papir er opdelt hver for sig. Et af de steder, der opererer med en tredeling af cd'erne er hos Provas, der har tre genbrugspladser i Haderslev Kommune. - Hos os skal forbrugeren selv skille sine cd'er og dvd'er ad for at kunne aflevere dem. Det er ligesom med dåseemballage fra Fleggaard, hvor man også skal skille plastik og pap fra hinanden, siger Anders Grarup, der er kommunikationsmedarbejder for Provas.

Folk vil ikke sortere deres cd-samlinger, så de sætter dem foran vores dør, efter de er blevet afvist på genbrugspladsen. Vi har ikke plads til alle de cd'er og dvd'er, vi modtager. Vi sælger lidt, men det er ingenting i forhold til alt det, som vi får ind. Jens Peter Rasmussen, formand for Vennekredsen for Bregnbjerglund, der driver Loppegården.

Sortering af brugte cd'er og dvd'er På genbrugspladserne i Kolding og Aabenraa kommuner er det muligt at indlevere sine brugte cd'er og dvd'er uden at sortere dem på forhånd.



I Haderslev, Esbjerg, Varde, Billund, Fanø, Tønder og Sønderborg kommuner skal man selv sortere sine gamle cd'er og dvd'er, så plastik, papir og cd-skiven er opdelt, før det kan afleveres. Vejen Kommune er ikke vendt tilbage på avisens henvendelser.

Foto: Jacob Schultz En morgen i december stod der 14 grønne kasser fyldt med CD'er og DVD'er foran Lobbegårdens dør. Foto: Jacob Schultz

Ufrivillig endestation At det ikke er alle forbrugere, der gider at bruge tid på at opdele deres gamle pladesamlinger, kan Jens Peter Rasmussen skrive under på. Han er formand for Vennekredsen for Bregnbjerglund, som driver Loppegården - en genbrugsbutik, som ligger få hundrede meter fra Provas genbrugsplads i Vojens. En morgen i december fik han sig noget af en overraskelse, da han mødte ind på Loppegården. På dørtærsklen foran foreningen stod der 14 store grønne kasser, som var fyldt op med brugte cd'er. - Folk vil ikke sortere deres cd-samlinger, så de sætter dem foran vores dør, efter de er blevet afvist på genbrugspladsen. Vi har ikke plads til alle de cd'er og dvd'er, vi modtager. Vi sælger lidt, men det er ingenting i forhold til alt det, som vi får ind. Den seneste tid er der blevet flere og flere. Bare vi kunne se noget lys for enden af tunnelen, siger Jens Peter Rasmussen. Han er træt af, at Loppegården er blevet en ufrivillig endestation for folks gamle cd'er. Han anslår, at der den seneste tid er afleveret langt over 5000 cd'er og dvd'er, som ender med at stå og fylde inde i butikken.

Foto: Jacob Schultz Jens Peter Rasmussen tror, der er mange, som ikke vil sortere deres CD'er for at få dem på genbrugspladsen. Derfor frygter han, at mange smider deres samlinger i en normal skraldespand, som er dårligt for miljøet. Foto: Jacob Schultz

Svært at afsætte Jens Peter Rasmussen frygter, at sorteringssystemet på genbrugspladserne gør, at mange ender med at smide deres gamle cd'er og dvd'er i en normal skraldespand i stedet for at køre dem på genbrugspladsen, som vil være meget bedre for miljøet. - Det håber vi selvfølgelig ikke, at folk gør. Restaffald går til forbrænding og koster penge at komme af med. Omvendt tjener vi penge til fælleskassen, når vi kan videresælge genbrugeligt materiale. Desuden er det en mindre miljøbelastning, når vi ikke skal ud og udvinde nye materialer. Vi kunne godt ansætte en til at stå for sorteringen af cd'er, men det vil også koste penge, så det er en forretningsmæssig beslutning, siger Anders Grarup fra Provas. At mange borgere er i tvivl om, hvordan man skal skille sig af med sine brugte cd'er viser en app, der er lavet af Sønderborg Forsyning. Her kan man søge på, hvordan man skiller sig af med forskellige typer affald. På andenpladsen over det mest søgte genstand i den seneste måned er cd'er, oplyser Kim Krogh, der er forsyningschef for Sønderborg Forsyning.