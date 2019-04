Tidligere VUC Syd-formand og nuværende Haderslev-borgmester H.P. Geil (V) mener, at sagen om VUC Syd er "en storm i et glas vand" og mener, at Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (Stuk) har været med til at eliminere "en af de bedste uddannelsesinstitutioner i Sønderjylland."