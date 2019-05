Gamle arbejdere til 1. maj: De unge svigter fællesskabet

Selvom mange arbejdere stemmer borgerligt og fremmødet til 1. maj-demonstrationer har været kraftigt faldende, er der stadig god grund til at fejre arbejdernes internationale kampdag, mener to gamle arbejdere fra Esbjerg.

Kampdag: - Ja, naturligvis stemmer vi på Socialdemokratiet.

82-årige Flemming Clausen og 65-årige John Martin Schmidt, også kaldet "Røde Martin", er det, man vist godt kan kalde klassiske arbejdere. De stemmer og har altid stemt socialdemokratisk, de har arbejdet som alt fra slagterimedarbejdere til ølslæbere og chauffører. Og så har de begge en lang fortid som fagforeningsformænd for den tidligere fagforening SID og 3F.

Men mens de to esbjergensere lever op til enhver forestilling om den klassiske arbejder, der ikke er bange for at nedlægge arbejdet, når det er nødvendigt, er det langt fra længere en selvfølge, at en arbejder er engageret i fagforeningen eller stemmer på Socialdemokratiet. Næsten hver tredje arbejder vil i dag stemme på DF og Venstre, viser en ny analyse fra det politiske medie Altinget. Og kaster man et blik rundt her i teltet hos 3F i Esbjerg, er der flere ledige borde blandt de omkring 100 fremmødte, som senere bevæger sig ned til fagbevægelsens store 1. maj-arrangement i Graven i Esbjerg.

- Da jeg startede i fagbevægelsen i 1975, kom der nemt 5-8.000 til et 1. maj-arrangement. I dag kan der måske samles 1500, siger John Martin Schmidt, der udover at være gammel arbejder også er kredsformand for Socialdemokratiet i Esbjerg.

Og det ærgrer de to gamle arbejdere, der især ikke forstår, hvorfor flere unge ikke er dukket op i teltet i 3F Esbjerg.

- De unge tænker på sig selv. De har glemt, at det er os, der har sørget for, at de har alle de rettigheder og gode forhold, som de har i dag. Det er forhandlet gennem vores tid, siger Flemming Clausen.