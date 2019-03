Går imod eget parti: V-kandidater afviser at lægge stemmer til sundhedsreform

To folketingskandidater for Venstre, der har været skarpe kritikere af den fremlagte sundhedsreform, har ikke tænkt sig at stemme for aftalen, hvis de bliver valgt. De fastholder kritikken af, at der mangler et folkevalgt element.

Reaktion: Det bliver uden støtte fra to fremtrædende Venstre-folk i regionen, hvis blå blok efter folketingsvalget skal forsøge at finde et flertal for den sundhedsreform, som blev præsenteret tirsdag.

Philip Tietje, byrådsmedlem i Aabenraa Kommune, og det mangeårige regionsrådsmedlem Bo Libergren fra Fyn, stiller op til Folketinget og har de sidste par måneder offentligt luftet skarp kritik af, at reformen vil nedlægge regionerne og dermed det folkevalgte organ.

De fastholder deres kritik af sundhedsreformen, efter at den er blevet fremlagt. De understreger begge, at intentionerne med at styrke sammenhængen mellem sygehus, praktiserende læge og kommunen er gode. Men udsigten til en styring af sundhedsvæsnet uden et direkte folkevalgt element er en rigtig dårlig idé, som de to politikere ikke vil lægge stemmer til, hvis de skulle blive valgt.

- Jeg håber på, at fornuften indfinder sig. Jeg ønsker i hvert fald ikke at stemme for aftalen, som den ligger her. Hvis jeg skulle være så heldig at blive valgt, er der behov for at diskutere i Venstre, om det virkelig er det, vi vil. Mit budskab til vælgerne er, at jeg vil arbejde for, at aftalen ikke er det færdige resultat, fastslår Philip Tietje, der stiller op i Tønder-kredsen.

Partifællen i regionsrådet er enig:

- Jeg vil ikke stemme for at nedlægge det regionale demokrati, siger Bo Libergren, der er gruppeformand for Venstre i regionsrådet.