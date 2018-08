De forretningsdrivende i gågaderne jubler over den varme og stabile sommer, som har givet både danske og udenlandske turister rig mulighed for at tage på shopping. De fleste storcentre har ikke været helt så begejstret.

- Vi er ovenud tilfredse med alle de kunder, der har været. Det er som om, at fordi vejret har været godt så længe, så har kunderne ikke bare skyndt sig til stranden, hver gang solen skinnede, men haft tid til at handle, siger formand for Sønderborg handel Rikke Torre.

- Vi har armene oppe, for vi har haft en rigtig god sommer. Jeg tror, at der er blevet solgt shorts og sandaler, som aldrig før, siger Mette Schumacher, der er citychef i City Kolding.

Regnvejr er bedst for storcentre

Hos de fleste af de overdækkede storcentre er jublen ikke helt så stor, når der skal gøres status på sommerferien.

- Der er ingen tvivl om, at den kære sommer er hård ved detailhandlen. Vi har ikke været helt tørlagt, men vi har godt kunne mærke, at sommeren har været ekstra god i år, siger Janni Baslund Dam, der er centerchef i storcentret Broen Esbjerg.

I Kolding Storcenter har der også været en lille tilbagegang i forhold til sidste sommer, hvor regnen bragte mange kunder med sig. Sønderborgs shoppingcenter, Borgen, skiller sig dog ud. Her har de flere besøgt centeret i forhold til sidste år.

- På trods af, at vi havde en rigtig god sommer sidste år, hvor det regnede, hvilket som udgangspunkt er positivt for et lukket butikscenter, så er det endnu bedre i år. Vi har haft 23.000 flere kunder i juli måned i forhold til sidste år, siger centermanager Flemming Enghave.

Han peger også på, at det stabile varme vejr har fået folk til at bruge længere tid på at shoppe i stedet for at suse til stranden.