GF-forsikring deler 130 millioner kroner med syd- og sønderjyder

Overskud: 130 millioner kroner er på vej tilbage til de borgere, der er forsikret gennem GF-forsikring.

Et år med markant færre indbrud og færre skader forårsaget af storme og skybrud gør, at det kundeejede forsikringsselskab nu kan forudsige et år med overskud. Et overskud, der altså bliver fordelt mellem forsikringsselskabets kunder.

- 2018 har været et godt år set med forsikringstagernes øjne. Naturligvis kan der fortsat nå at ske meget i resten af året, men udviklingen har været så positiv, at vi nu kan melde om en god overskudsdeling til kunderne i 2019, siger bestyrelsesformand Gunnar Hansen på vegne af GF Forsikring i hele Syd- og Sønderjylland i en pressemeddelse.

De 130 millioner kroner fordeles blandt GF's kunder på landsplan. Hvor meget, der tilfalder den enkelte kunde i Syd- og Sønderjylland, ligger først fast, når årets samlede skader er gjort op. Herefter vil GF give direkte besked om, hvad overskuddet kommer til at betyde for den enkelte kunde i kroner og ører.

- Konkret sker det ved, at årets overskud trækkes fra prisen på forsikringen til næste år, siger Gunnar Hansen i pressemeddelelsen.

GF Forsikring er kundeejet, og det betyder, at overskuddet går til kunderne i stedet for til aktionærer. GF Forsikring har i omegnen af 250.000 kunder.