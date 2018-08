Fyringstruede må vente endnu længere på endeligt svar

De 47 ansatte, som har modtaget et fyringsvarsel på VUC Syd, har ventet i over to måneder på endeligt svar på, om de bliver fyret. Arkivfoto: Jacob Schultz

En stor del af de 47 ansatte på VUC Syd, som blev varslet fyret for over to måneder siden, må fortsat vente på et endeligt svar.

Fyringer: De 47 ansatte på skandaleramte VUC Syd, som blev varslet fyret ved en stor fyringsrunde 19. juni, må vente nogle dage endnu, før de får endelig besked på, om de er købt eller solgt. VUC Syd regnede ellers med at kunne afslutte de mange fyringssager i denne uge, men det er nu udskudt. - Vi behandler sagerne og gør det i forhold til at gøre det så godt som muligt og i forhold til de kommentarer, der kommer ind fra GL (Gymnasielærernes fagforening red.) og GL's advokater. Så sent som i går (torsdag red.) har vi modtaget noget, vi skal forholde os til, siger VUC Syds direktør, Asbjørn Nielsen. Fyringerne på VUC Syd har udviklet sig til en noget langstrakt affære. Datoen for, hvornår de ansatte får endelig besked, er blevet rykket flere gange. Nu må de ansatte vente til næste uge på at få endeligt svar på, om de er købt eller solgt. Asbjørn Nielsen garanterer dog, at sagerne afsluttes inden udgangen af august. - Jeg håber og forventer, at det bliver først på ugen, siger Asbjørn Nielsen.

