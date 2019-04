Efter at Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (Stuk) i begyndelsen af 2018 fandt adskellige krisable forhold ved VUC Syd, blev revisoren EY fyret og senere indbragt for Revisornævnet. Stuk har senere påpeget, at EY ikke levede op til sit ansvar. Nu har Revisornævnet med en enkelt undtagelse frikendt EY for samtlige kritikpunkter. Arkivfoto: Jacob Schultz