Fyret VUC-revisor afviser enhver kritik

VUC Syds bestyrelse ser sig ikke i stand til at tage stilling til, om revisionsfirmaet EY bør indbringes for Revisornævnet. Arkivfoto: Søren Gylling.

Revisionsfirmaet Ernst & Young afviser kritik, efter at Undervisningsministeriet fik VUC Syd til at smide selskabet på porten. VUC Syd afviser samtidig selv at tage stilling til, om selskabet bør indbringes for Revisornævnet.

Kritik: Revisionsfirmaet Ernst & Young (EY) mener ikke, at det kan stilles til ansvar for de uregelmæssigheder, som Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (STUK) mener er foregået i flere år på VUC Syd. Det er konklusionen i det otte sider lange svar, som JydskeVestkysten har fået aktindsigt i, efter at det blev sendt til VUC.STUK udtalte i januar skarp kritik af VUC, som samtidig blev pålagt at fyre sin revisor, EY. I en kommentar om den overordnede revision påpeger EY, at revisionen af VUC's årsregnskaber for 2013-16 er udført i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning, samt god offentlig revisionskik. EY noterer desuden, at STUK ikke betegner de aflagte årsrapporter som fejlagtige.

Sagen kort Sagen om VUC Syd begyndte i juni måned sidste år, og hele forløbet blev indledt med en historie om en dyr studietur til USA for bestyrelsen og den øverste ledelse. To dage senere valgte den daværende direktør, Hans Jørgen Hansen, at fratræde sin stilling. Herpå fulgte flere skandalesager.Styrelsen for Undervisning og Kvalitet offentliggjorde onsdag den 31. januar en påtænkt afgørelse efter længere tids undersøgelse af en række forhold på VUC Syd.



Undersøgelsen blev iværksat på baggrund af en række mediesager, hvor en lang række forhold på VUC Syd blev kritiseret. Ifølge den påtænkte afgørelse har VUC Syd begået en lang række alvorlige fejl og i flere tilfælde langt fra udvist den sparsommelighed, som man kan forvente, skriver styrelsen. Blandt andet blev tre medarbejderture til udlandet markant dyrere end tilladt. VUC skal betale styrelsen 1,2 millioner kroner tilbage, og styrelsen krævede, at Ernst & Young blev opsagt som revisor.



VUC Syd lagde sig fladt ned efter kritikken, og den påtænkte afgørelse er nu blevet til en endelig afgørelse. Bestyrelsesformand H.P. Geil har understreget, at der er blevet rettet op på en række af de kritiserede forhold.1. maj tiltræder den nye direktør, Asbjørn Nielsen.

Mangler dokumentation STUK har kritiseret, at VUC i flere tilfælde ikke har udvist den fornødne sparsommelighed. EY's stikprøvekontrol i forbindelse med regnskaber fra 2013-16 har ikke givet anledning til kritiske bemærkninger, skriver EY sin redegørelse. STUK har blandt andet påpeget, at leasingaftaler af BMW-biler, deltagelse i golfturneringer og dyre Apple-ure til ledelsen ikke har haft den fornødne værdi for uddannelsesinstitutionen i forhold til udgifterne. EY kalder den konklusion for subjektive vurderinger af STUK, som ikke er dokumenterede. Michael Basland, kommunikationschef i EY, oplyser, at virksomheden ikke ønsker at diskutere sagen med VUC's bestyrelse eller STUK via pressen. - Vi er fortsat forundrede over forløbet, der vedrører os i denne sag. Vi må acceptere den usædvanlige beslutning og håber, at redegørelsen kan skabe klarhed over vores opgavevaretagelse, udtaler kommunikationschefen.