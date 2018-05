Fund ved årets affaldsindsamlinger: Har du tabt en positiv graviditetstest

Status. Tyske dåser, McDonald's-poser, cigaretskodder samt hundeposer og andre affaldsklassikere bugnede igen i år i affaldssækkene. Men når knap 200.000 ihærdige affaldsindsamlere trevler naturen igennem, så finder de også de særeste sager - og ting, der aldrig skulle have været fundet!, skriver Danmarks Naturfredningsforening i en pressemeddelelse.

En skoleklasse fra Ikast-Brande fandt et røntgenbillede af et lårben midt i naturen. Eleverne fældede hurtigt dom over benet, som de vurderede til at være intakt og uskadt!

I den anden ende af landet fandt Skovby Friskole i Guldborgsund en flaskepost fra 1999. Ifølge eleverne var den godt nok gammel, for den var jo ældre end dem selv. Den kunne elever fra Herfølge Skole dog godt stikke - de fandt nemlig et fotografi fra 2. verdenskrig.

I Aabenraa blev der fundet en positiv graviditetstest, mens elever fra Ahi International School i Vanløse fandt en herresko i størrelse 55. Børnene kunne desværre ikke passe den. Skovbørnehuset i Mårslet fandt en pengekasse, som børnene anslog måtte være resultatet af et tyveri.

De naturlige, eller unaturlige, forklaringer udeblev dog til gengæld for måbende blikke og tabte kæber, da Rødding Skole fandt en mumificeret kat uden hoved. I samme kategori fandt eleverne fra Hedegård Friskole i Give en spillevende, men vildfaren hund. Den sultne hund blev bragt sikkert hjem til dens ejer.

Endelig fandt Sønderskov Naturdagpleje i Sønderborg en udbrændt bil i skoven. De ihærdige indsamlere forsøgte naturligvis selv at bortbugsere bilen, men måtte til sidste erkende, at de havde brug for kommunal assistance.