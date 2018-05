Frygtede tab af bryllupsturister: Nu er borgmester lettet over aftale mod bryllupsfusk

En bred aftale om forbud mod proformaægteskaber vækker lettelse hos Tønder-borgmester Henrik Frandsen (V), der havde frygtet for kommunens indtægter på bryllupsturisme. Børne- og socialminister Mai Mercado (K) gør det nemlig klart, at man ikke ønsker at skade bryllupsturismen, der gavner især grænsekommunerne.

Bryllupsturisme: Han havde frygtet, det ville koste kommunen millioner, men nu er Tønder-borgmester Henrik Frandsen lettet over en endelig politisk aftale, som skal sikre at der ikke indgås proformaægteskaber i Danmark. Alle folketingets partier på nær Dansk Folkeparti indgik fredag en aftale om at komme bryllupsfusk til livs. Det betyder blandt andet, at der oprettes en central enhed, der skal sikre, at alle udenlandske ægtepar har rent mel i posen. Aftalen var frygtet hos en række borgmestre, der tjener stort på bryllupsturisme. Heriblandt i Tønder, hvor kommunen i 2017 havde omkring 1900 udenlandske vielser. - Det glæder mig meget, at Mai Mercado (K) (red. Børne- og socialminister) udtaler, at det her ikke skal skade bryllupsturismen, siger Henrik Frandsen (V).

Proformaægteskab Den specialiserede enhed, der skal kontrollere udenlandske par, der ønsker at blive viet i Danmark, placeres i det kommende familieretshus fra den 1. april 2019. Det er en ny administrativ myndighed, som blandt andet skal behandle skilsmisser.

I perioden fra den 1. januar 2019 til den 31. marts 2019 hører den specialiserede enhed under Statsforvaltningen.

Udgifterne til sagsbehandlingen i den specialiserede enhed finansieres ved et gebyr på 1.618 kroner.

Prøvelsen foregår som hidtil inden vielsen. Hovedparten af sagerne afgøres på skriftligt grundlag, og prøvelsesattesten sendes elektronisk til kommunen. Disse par skal således først rejse til Danmark i forbindelse med vielsen.

Overordnet tilfreds Fremover skal en specialiseret enhed kontrollere udenlandske par, hvor begge parter ikke er danske statsborgere og ikke har ret til tidsbegrænset ophold i Danmark. Hensigten er, at enheden inden en uge efter modtagelsen af en ansøgning, skal have afgjort, om der er tale om et proformaægteskab. - Det håber jeg selvfølgelig, de kan overholde. Men jeg ser stadig mange usikkerhedspunkter. Jeg er usikker på, om vi kan opretholde det flow, vi har i bryllupsturismen, i Tønder Kommune. Det her er hensigterne, og nu skal det så endelig udformes til konkret politik, og der er jeg optaget af, at hensigterne bliver til virkelighed, siger Henrik Frandsen. Han har sammen med blandt andre Sønderborg borgmester, Erik Lauritzen (S), råbt vagt i gevær over for planerne om at oprette en central enhed, der skal tjekke de udenlandske vielser. Men hvis forventningerne om en uges ventetid holder, er han ikke længere så bekymret for den nye enhed. - Vi har hele tiden gjort opmærksom på, at vi ikke bakker op om proformaægteskaber. Så jeg er overordnet godt tilfreds med aftalen. Udføres det her rigtigt, tror jeg, vi kan bibeholde de omkring 1900 vielser om året, siger han.