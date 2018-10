Myndigheder sætter ind med skilte og skraldespande i frygt for, at vildsvin samler svinepest op fra madaffald.

Svinepest: Frygten for afrikansk svinepest får nu myndighederne til at sætte nye skilte og skraldespande op ved jyske rastepladser og naturarealer.

Formålet er at indskærpe, at madaffald skal smides i skraldespande - ikke i naturen.

- Der er mange eksempler på, at smitten kan sprede sig over lange afstande via madaffald. Derfor er det vigtigt, at madrester ikke ligger og flyder i naturen, siger souschef i Fødevarestyrelsen Stig Mellergaard i en pressemeddelelse.

Afrikansk svinepest trives fint i eksempelvis et stykke flæsk eller pølse.

Hvis inficeret kød bliver smidt i naturen og spist af et vildsvin, så er Danmark ramt af svinepest. Det betyder, at eksporten af svinekød til lande uden for EU lukkes ned. Hvis det sker, kan det betyde et milliardtab for dansk landbrug.