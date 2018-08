Frygt for fejl gør 112-personale usikre

Susanne Beth Pedersen på billedet her har været sygeplejerske siden 2001, hun siger, "vi beder ikke om roser og klap på kinden. Vi beder bare om redskaber til at kunne gøre vores arbejde optimalt". Foto: Michael Bager

De ansatte på Region Syddanmarks AMK-vagtcentral føler sig nødsaget til at overreagere på patientopkald, fordi de bliver usikre. Flere medarbejdere fortæller, at de føler sig ladt i stikken af ledelsen.

Det dårlige arbejdsmiljø på Region Syddanmarks AMK-vagtcentral skaber usikkerhed blandt medarbejderne, og det risikerer at ramme de patienter, der ringer 112, når de er blevet akut syge eller er kommet alvorligt til skade. To 112-medarbejdere fortæller til avisen, at de kan føle sig usikre på de beslutninger, de tager, og ifølge tillidsrepræsentanterne for centralens reddere og sygeplejersker gælder det endnu flere ansatte. Hos Dansk Sygeplejeråd Kreds Syddanmark, hvor centralens ni sygeplejersker er repræsenteret, har man haft kendskab til problemerne siden 2016. Medarbejdernes kritik kommer efter, at avisen for et par uger siden kunne fortælle, at AMK-vagtcentralen har fået flere påbud for det dårlige arbejdsmiljø. - Man bliver i tvivl, om man har hørt rigtigt. Var det nu rigtig vurderet? Skulle jeg have spurgt om det? Den faglige tvivl får en til at helgardere sig, siger Gea Tepper, der har været sygeplejerske siden 1972 og arbejdet på vagtcentralen siden 2011.

Det skal du også vide Der er 21 ansatte på Region Syddanmarks AMK-vagtcentral. De er uddannet paramedicinere, ambulancereddere eller sygeplejersker, og der er krav om minimum fem års erfaring inden for flere områder - gerne på akutområdet. Ifølge §17 i Bekendtgørelse om planlægning af sundhedsberedskabet har regionen ansvaret for at udføre kontrol af den løbende uddannelse for de ansatte.



Nye sundhedsfaglige visitatorer bliver sidemandsoplært i seks til otte uger.

Flere A-kørsler For Susanne Beth Pedersen, der er også er sygeplejerske, har den tvivl haft betydning for de beslutninger, hun har taget. Hun skal ikke kun vurdere, om patienten skal have en ambulance, men også om det skal være med udrykning eller ej. En A-kørsel er med udrykning og en B-kørsel er uden, men hvor det stadig skal gå hurtigt. Og det er især den beslutning, der er blevet påvirket. - Der har været situationer, hvor jeg har sendt A-kørsler, selvom det nok kun var B-kørsler. Det er et udtryk for, at man ikke føler sig helt sikker i sin beslutning og ikke vil risikere at begå en fejl, siger sygeplejersken, der har arbejdet på vagtcentralen siden 2011 med to års pause fra 2014. Problemerne er generelle for afdelingen, fortæller Mads Dippel Rasmussen, næstformand i Dansk Sygeplejeråd i Syddanmark, der repræsenterer de ni sygeplejersker på AMK-vagtcentralen. - Det er et symptom på, at man et eller andet sted føler sig usikker på sin faglighed. Det kan også betyde, at håndteringen fra 112-medarbejderne ikke er optimal, siger han. Som avisen tidligere har beskrevet, har Arbejdstilsynet givet påbud i 2016 og igen i 2018 for et psykisk arbejdsmiljø, der er belastende for de ansatte. Ifølge en ekspert på området er det sandsynligt, at det kan få indflydelse på 112-medarbejdernes håndtering af opkald, særligt når de er i tvivl. - Dårligt arbejdsmiljø kan generelt gå ud over ens arbejdsmæssige selvværd og deraf være med til at generere unødig stress, fordi man bliver i tvivl, om man har udført det godt nok, siger Karen Albertsen, der er uddannet psykolog og arbejdsmiljøforsker hos TeamArbejdsliv, og påpeger, at hun udtaler sig generelt.

Sagen kort For et par uger siden kunne avisen fortælle, at de ansatte på Region Syddanmarks AMK-vagtcentral oplever, at de er overladt til sig selv med problemer i arbejdslivet.Afdelingen havde fået flere påbud for psykisk belastende arbejdsmiljø af Arbejdstilsynet, og problemerne havde i hvert fald stået på siden 2016.



Nu står flere 112-medarbejdere frem og fortæller, at de ansatte har overbehandlet af frygt for at begå fejl, fordi de ikke får den nødvendige faglige udvikling.

Manglet i flere år Usikkerheden er ifølge medarbejderne og tillidsrepræsentanterne opstået, fordi ledelsen siden 2011 ikke har sørget for, at de ansatte udvikler og vedligeholder deres evner til at tage livsvigtige beslutninger og give livsvigtig vejledning. De hårde samtaler med patienterne bliver ikke evalueret, og der mangler kurser og uddannelse. Eksempelvis har Gea Tepper været på ét hjertestopkursus i sin tid på centralen, Susanne Beth Pedersen ingen. Og det er selvom, at de ansatte har råbt op om det i flere år ifølge både tillidsrepræsentanterne, DSR og de to 112-medarbejdere. Alleryderste konsekvens kan blive, at borgeren ikke får den rette hjælp, mener tillidsrepræsentant Susanne Lindner Lie. - Vi skal helst ikke blive dummere. På OUH er sygeplejerskerne eksempelvis på hjertestopkursus en gang om året. Vi skal hjælpe med førstehjælp indtil, ambulancen kommer. Vi yder den første indsats, derfor er det vigtigt, at vi er brandskarpe, siger hun. I den seneste medarbejdertilfredshedsundersøgelse (MTU) fra 2017, som avisen har fået aktindsigt i, viser der sig også røde tal, når det kommer til de sundhedsfaglige visitatorers oplevelse af deres udvikling. Den samme farve viste sig i MTU'en i 2016. Mads Dippel Rasmussen fra DSR Syddanmark genkender, at det har været et problem siden 2016. Samme opfattelse har tillidsrepræsentanten for de uddannede ambulancereddere på afdelingen. - Uddannelse og udvikling af faglighed er en mangelvare. Jeg har efterspurgt kurser i klinisk medicin, og jeg har ikke fået hjertestopkursus i de tre år, jeg har været her, siger Bjarne Topp Jørgensen, der har tyve års erfaring som redder.