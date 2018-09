Frygt for Kattegatbro: Trekant-borgmestre sender brev til ministeren

I et fælles brev til transportminister Ole Birk Olesen (LA) giver de syv borgmestre i Trekantområdet udtryk for deres bekymring over en mulig Kattegatforbindelse. Borgmestrene frygter, at det vil få konsekvenser for projekter i Trekantområdet.

Trekantområdet: De syv borgmestre i Trekantområdet er bekymrede over en mulig Kattegatforbindelse. Transportminister Ole Birk Olesen (LA) meldte i august ud, at regeringen ønsker at afsætte 60 millioner kroner på finansloven til en forundersøgelse af en fast forbindelse over Kattegat. De syv borgmestre har sendt et fælles brev til transportministeren, hvor de udtrykker deres bekymring for, at ministerens fokus på en Kattegatforbindelse vil betyde udskydelser af ''akutte'' infrastruktur- og trængselsprojekter i Trekantområdet. Det skriver Trekantområdet i en pressemeddelelse. Det sker få uger efter at samtlige 22 borgmestre i Region Syddanmark udtrykte en lignende bekymring. - Trekantområdet er et af landets mest centrale trafikknudepunkter. De seneste år har den stigende trafik medført betydelige infrastruktur- og trængselsproblemer - særligt E20/E45 rundt om Kolding, E45 over Vejle Fjord og E20 over Lillebælt, og der er lavet flere undersøgelser og planer for løsninger af de trafikale problemer, står der i pressemeddelelsen. Ifølge pressemeddelelsen viser flere analyser, at en Kattegatforbindelse ikke vil løse disse problemer.