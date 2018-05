Frustreret Lose langer ud efter erhvervsreform

Danske Regioners formand vil kæmpe hårdt for, at regioner stadig kan spille rolle i reform af erhvervsstøtte.

Kritik: Det er en svært utilfreds formand for Danske Regioner, der har set regeringens og kommunernes oplæg til en større reform af erhvervsstøtten i Danmark.

Forslaget vil betyde, at regionerne bliver skåret helt ud af støtten, der i stedet skal ske i dedikerede erhvervshuse og hos kommunerne.

- At kommunerne og staten kan blive enige om, at der skal være to aktører, kommunerne og staten, på området, det synes jeg da er en interessant måde at gribe det an på.

- Og jeg er selvfølgelig både skuffet og frustreret over, at vi ikke har fået lov til at præsentere vores syn på, hvordan fremtidens erhvervsstøtte skal være. Vi vil gerne varetage opgaven, for vi mener faktisk, at vi gør en forskel, siger formand for Danske Regioner Stephanie Lose (V).