Fremgang for SF og Radikale, Enhedslisten går tilbage

Aftenens foreløbige resultat viser, at Radikale Venstre svinger på grænsen mellem et og to mandater i Sydjyllands Storkreds. SF ser ud til at få et enkelt mandat, mens Enhedslisten går tilbage.

- Det er et rigtig dejligt, at vi igen er tilbage med et mandat her i storkredsen. Vi har brug for et styrket SF. Det er os, der kan være med til at trække Socialdemokratiet i en rødere og grønnere retning, siger Karina Lorentzen Dehnhardt fra Socialistisk Folkeparti, som fejrer valget privat med de frivillige, der har hjulpet til i hendes kampagne.

Valg: Ved folketingsvalget i 2015 fik SF 3 procent af stemmerne i Sydjyllands Storkreds. Det var lige akkurat ikke nok til at få mandat i storkredsen. Men efter at 90 procent af stemmerne er optalt i Sydjyllands Storkreds, har partiet fået 5,1 procent af stemmerne, hvilket er nok til et enkelt mandat.

Radikale går frem

Det Radikale Venstre står til markant fremgang på landsplan, og det er også tendensen i Sydjyllands Storkreds, hvor man efter at 90 procent af stemmerne er blevet talt op står til 5,9 procent af stemmerne. Det er en fremgang på 2,8 procent i forhold til folketingsvalget i 2015, hvor partiet fik tildelt et enkelt mandat, som gik til Lotte Rod. I løbet af valgaftenen har partiet ligget på grænsen mellem et og to mandater.

- Det er i sig selv fantastisk, at vi er gået så meget frem, at der måske kommer et ekstra mandat i storkreden. Det vil betyde, at vi har en endnu stærkere stemme i Sydjylland og en endnu større folketingsgruppe på Christiansborg, siger Lotte Rod fra det Radikale Venstre.

Hun har været glad for at komme rundt på gymnasier for at debattere.

- Det gør mig glad, at der for første gang er så mange børn og unge, der har fulgt med i valgkampen. Det har været umuligt at komme til debat uden, at de unge har krævet forbedringer på klimaområdet, siger hun.