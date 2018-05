Frederik fra Ribe lever drengedrømmen ud: Nu er han verdensmester i Fifa

En helt almindelig fyr fra Ribe er på få år gået fra at være ganske ukendt til at være en superhelt blandt unge drenge med store virtuelle fodbolddrømme. Frederik Fredberg har netop vundet verdensmesterskabet i Fifa for klubhold og kan i dag leve af at spille playstation. Men inden i ham kæmper livet som Fifa-kendis en hård kamp mod drømmen om et studieliv.