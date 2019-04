Fra travle erhvervsfolk til værtspar på fransk vinslot

Det var et opslag på LinkedIn, som vakte interessen. Den danske ejer af et slot i Frankrig søgte et værtspar, men i første omgang så det ikke ud til, at Geschwendtner-parret skulle til Frankrig. I stedet begyndte de at se sig om efter andre muligheder og kiggede på et tidspunkt på et hotel ved Malaga i Sydspanien.

Hvem har ikke engang imellem gået rundt og tænkt på at forlade den daglige trummerum? Drømmen om at bryde ud af de vante rammer og finde på noget helt andet? Hvem kunne eksempelvis ikke tænke sig at skifte den gråtriste danske vinter ud med langt mere behagelige temperaturer?

Chateau Champcenetz ligger i den lille by Baurech tæt ved Garonne-floden lidt syd for Bordeaux.Slottet kan rumme 12 personer fordelt på de syv værelser med tilhørende fire badeværelser og et gæstetoilet. Turen til Bordeaux kan foregå i fly med afgange fra København og Billund. Fra København er der direkte afgange, mens der fra Billund er nødvendigt med mellemlandninger. Golfspillere, der bor på Chateau Champcenetz, kan få rabat på greenfee på banerne Golf de Bordeaux-Cameyrac og Golf Villenave d'Ornon.

Siden den 1. august 2017 har parret så været bestyrer af slottet i Frankrig, som tidligere udgjorde en privatbolig. I dag er det et bed & breakfast-sted. Chateau Champcenetz hedder slottet, som selv har en historie inden for vinproduktion. Historien går tilbage til slutningen af 1700-tallet. På chateauet er der mulighed for at høre nærmere om vinproduktionen i Bordeaux-området.

Men så kom det afgørende opkald, og jobbet hos Novo Nordisk blev sagt op for den uddannede laboratorietekniker Heidi Bech Geschwendtners vedkommende, mens gemalen vinkede farvel til et salgsjob, mens en webshop med boligartikler i den kvalitetsmæssigt gode ende blev sat på pause.

- Vi er klar til at udleje slottet på ugebasis - helst med minimum tre overnatninger. Vi står klar med 24-7 service, og vi står til rådighed med hjælp til eventuelle tilkøb som mad til måltiderne, drinks, vin, kaffe, kage samt meget andet. Vi har en vaske-service, wellness-massage samt en lille butik, hvor der er mulighed for at blive fristet af lidt must-haves i småtteriafdelinger, fortæller Heidi og Thomas Geschwendtner.

Det danske værtspar giver mulighed for at, at hele slottet kan lejes til én bestemt gruppe, som vil have det hele for dem selv. Det gælder turister med interesse i vin og mad, og det gælder også grupper med golfspillere. I området ligger en stribe kvalitetsbaner.

Chateau Champcenetz omfatter ikke færre end 760 kvadratmeter med syv charmerende værelser og seks badeværelser. Et stort fransk landkøkken står klar, så råvarer, der eventuelt er købt på det lokale marked, kan anvendes til at tilberede maden. Middagen og tilhørende vine kan indtages i en hyggelig spisestue, og desuden står to store pejsestuer klar med bløde sofaer og spilleborde. På slottet er der også wellness-massage samt vaskeservice. I løbet af dagen er der lette serveringer i form af drinks, kaffe og andre fornødenheder.

Rundvisning på vinslotte

Uden for ligger en dejlig have med en lille sø, swimmingpool, skov i baghaven og flere terrasser med mulighed for at grille. Samtidig er der mulighed for at hygge sig med et spil petanque.

Vandski og hesteudlejning ligger cirka to-tre kilometer fra slottet. Der er cykelruter og mulighed for gå- og løbeture.

- Vi har masser af vinslotte i området, som giver rundvisninger og smagninger. Lokale markeder med grøntsager og andre madvarer er der også i nabobyerne fordelt på forskellige dage over ugen. Vi er samtidig midt i et af verdens bedste vinområder, men priserne her på slottet er ikke tilsvarende så høje som på de dyre vine, tilføjer det danske værtspar.

Heidi Bech Geschwendtner og Thomas Obel Geschwendtner har gjort alvor af drømmen om at bryde ud af den ellers vante hverdag.