Fra fire til én minister i landsdelen: Eks-minister har store forventninger til Benny Engelbrecht

Transportminister: Benny Engelbrecht bliver som transportminister den eneste minister fra Syd- og Sønderjylland på Mette Frederiksens nye hold. Han skal nu arbejde for fire, mener afgående sundhedsminister Ellen Trane Nørby (V).

Det står nemlig klart, at landsdelen går fra fire til én minister.

- Vi har haft en række ministre, der har haft hjertet placeret i Syd- og Sønderjylland. Derfor får Benny en kæmpe opgave, der forpligter ud over transportområdet, siger Ellen Trane Nørby.

Hun forventer, at den Sønderborg-valgte minister sørger for at bringe syd- og sønderjyske udfordringer ind i regeringen, hvad enten det gælder grænsehandel, fødevarer eller uddannelse.