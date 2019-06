Fra fire til én: Landsdelen mister ministre

Syd- og Sønderjylland: Med torsdagens præsentation af det nye socialdemokratiske ministerhold er det blevet til kun én sydjysk minister. Benny Engelbrecht (S) overtager posten som transportminister fra Ole Birk Olesen (LA).

Det betyder også et farvel til fire sydjyske ministre, herunder Ellen Trane Nørby, Ulla Tørnæs, Mette Bock og Eva Kjer Hansen.

Og sidstnævnte ærgrer sig over et mindre antal sydjyske ministre.

- Det giver noget mere opmærksomhed, når man har mange ministre fra en landsdel. Det sætter sit præg på de snakke, vi har, og vi henter meget af vores viden og inspiration der, hvor vi færdes og fra de mennesker, vi møder, siger Eva Kjer Hansen (V), der træder ned fra sin post som minister for fiskeri, ligestilling og nordisk samarbejde.

Hun vil derfor selv fortsætte med at bringe spørgsmål og interesser fra landsdelen med ind i den politiske debat fra sin nye plads hos oppositionen.

- Regeringen får ikke lov til at springe landsdelen over, bare fordi der er færre ministre.

Tidligere transportminister og nuværende folketingsmedlem Hans Christian Schmidt (V) er også fortrøstningsfuld, selvom ministerantallet i landsdelen er gået ned.

- Det er svært at gøre op, for det har også noget at gøre med, hvad man beskæftiger sig med. Transportministerposten tæller virkelig, fordi infrastruktur betyder så meget for os. Man skal heller ikke overse, at Jesper Petersen bliver politisk ordfører. Det har stor betydning, særligt når man har regeringsmagten, fordi man sidder tæt på statsministeren, siger Hans Christian Schmidt (V).