I dag starter Hans Rønn Pedersen sin 450 kilometer lange løbetur fra Guderup til Skagen. Han løber både for at sætte fokus på, at pårørende til alkoholikere mangler hjælp og for at vise, at alle veje ud af alkoholismen er forskellige. Han har selv været alkoholiker i mange år, og det var med hjælp fra løbeskoene, at han kom ud af det.