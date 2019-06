Fra Fanø til Aabenraa: Så stor er forskellen på pædagogernes sygefravær

Her ses det, at pædagoger på Fanø i gennemsnit havde 18,2 sygedage i 2018. Omvendt så det ud i Aabenraa, hvor sygefraværet næsten er det halve af det i Fanø Kommune. Her havde pædagogerne i gennemsnit 9,2 sygedage i 2018.

Mens sygefraværet generelt er forholdsvist højt blandt pædagoger sammenlignet med andre faggrupper, er der nemlig også store forskelle at i det gennemsnitlige sygefravær for pædagoger i de forskellige kommuner - både på landsplan og i Syd- og Sønderjylland. Det viser en undersøgelse fra tænketanken Cepos. En undersøgelse, der er baseret på tal fra Kommunernes og Regionernes Løndatakontor.

Flere langtidssygemeldinger

Mens en del af det generelt høje sygefravær for pædagoger kan forklares ved, at de arbejder i et miljø, hvor der ofte florerer virus og bakterier, handler det i høj grad også om arbejdsmiljø og stress. Det mener formand for BUPL Sydjylland, Jonna Jul Gudmundsen. De kommunale forskelle er dog svære at forklare.

- Vi har også svært ved at se, hvad det skyldes. Men noget af det, vi kan se som forskel, når jeg tænker årene tilbage, er, at vi nogle steder kan se, at folk bliver tidligere fyret, hvis de for eksempel har været sygemeldt med stress. Så falder de ud af statistikken for langtidssygemeldinger, og så ser det bedre ud for de kommuner, siger hun.

Hun understreger samtidig, at tallene for Fanø muligvis ikke er helt retvisende. Fordi der er få pædagoger, vil en enkelt sygemelding hurtigt få tallene til at se voldsomme ud.

Det er personalechef i Fanø Kommune, Peter Møller, enig i. Han fortæller dog samtidig, at der i 2018 var flere langtidssygemeldinger i kommunen, og at han derfor havde forventet en dårligere placering i undersøgelsen.

- Selv om nogle af de ansatte har mange sygedage, er tallet alligevel ikke højere. Det er faktisk flot.

Peter Møller, har I i de tilfælde så sat vikarer på, så fraværet ikke går ud over omsorgen for børnene?

- I nogle tilfælde. Det er altid lederen, der går ind og vurderer, hvordan bemandingen skal være, så vi lever op til de normer, vi skal leve op til.