Fra 14 til 43 dage: Stor forskel i ventetiden på byggetilladelser

På Fanø tager det 14 dage og i Tønder 22 dage for kommunen at sagsbehandle en byggetilladelse, mens det i Billund tager 43 dage og i Esbjerg 41 dage at få grønt lys til at stikke spaden i jorden, viser en ny opgørelse. Papirarbejdet bør ikke tage mere end 14 dage, mener Dansk Byggeri Sydjylland.

Byggetilladelser: Hvis du vil bygge et parcelhus eller en ny kontorbygning i Billund eller Esbjerg, så tager det i gennemsnit henholdsvis 43 og 41 dage, inden kommunen har sagsbehandlet byggetilladelsen, og håndværkeren kan komme i gang med at støbe fundamentet og lægge de første mursten. Hvis du derimod skal bygge på Fanø eller i Tønder, så er papirarbejdet klaret på i gennemsnit henholdsvis 14 og 22 dage.

Det viser en ny opgørelse fra Dansk Byggeri, der omhandler både erhvervsbyggeri og boligbyggeri. Ventetiden er opgjort fra den dag, hvor kommunerne har modtaget alle de oplysninger, som de har brug for til sagsbehandlingen. Det skriver Dansk Byggeri i en pressemeddelelse.

- Så vi kan med sikkerhed sige, at mangelfulde ansøgninger ikke er årsagen til, at det i nogle kommuner kræver en del tålmodighed at få lov til at gå i gang med arbejdet. Den gennemsnitlige ventetid burde ikke være mere end 14 dage, og her kan de fleste af vores sydjyske kommuner desværre ikke være med. Gennemsnitlige sagsbehandlingstider på op til halvanden måned er for lang tid, siger formand for Dansk Byggeri Sydjylland, Michael Mathiesen, i pressemeddelelsen.