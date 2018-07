Fotovognen er på plads: Det kan blive rigtigt dyrt

Syd- og Sønderjyllands Politi har været så venlig at tweete, at fotovognen sent tirsdag eftermiddag er parkeret i 40 km-zonen i Gørding.

Hvis du alligevel vælger at træde for hårdt på speederen, bliver det rigtigt dyrt. Eksempelvis koster det 1500 kroner, hvis du kører 48 km/t, 2000 kroner, hvis du kører 58 km/t og en bøde på 2500 kroner, 500 kroner til offerfonden og en betinget frakendelse af kørekortet, hvis du kører 65 km/t.