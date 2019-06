VUC Syd rykker ind som lejer hos Haderslev Handelsskole, det blå gymnasium, fra det kommende skoleårs begyndelse i august.

Dermed sikrer parterne, at Haderslev-området også i fremtiden rummer den samlede pakke af ungdomsuddannelser. Frygten for at grunduddannelsen for unge voksne ville forsvinde fra Haderslev har været fremherskende, siden detaljerne kom VUC Syds katastrofale økonomi kom frem.

Forstander Samuel Friberg, er glad for, at handelsskolen kan være med til at afblæse den frygt, efter at VUC Syd, der er tvunget væk fra de dyre bygninger på byens havnefront, den 3. juni offentliggjorde, at VUC-kursister og lærere efter sommerferien kan rykke ind i lokaler på handelsskolen.