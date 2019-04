Fortid, nutid, fremtid!

Hvilken tid?Per Jensen overtog sin fars ur forretning ?Ole Jensen Ure Guld sølv? i Helligkorsgade på gågaden i Kolding for 19 år siden. I højre side af ur forretningen har Per Jensen indrettet et lille urværksted, hvor han kan reparere armbåndsure og andre mindre ure. Her tilbringer han en stor del af dagen, når der ikke er kunder i butikken. De kan så vælge at følge lidt med i, hvad han laver, og det er der flere, der vælger at gøre engang imellem. Men det gør ikke noget, synes han.Foto: Søren Gylling Kristiansen