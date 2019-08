Forsvarsminister om erstatning til kampfly-naboer: Nogle vil blive skuffede

Nogle sønderjyder vil blive skuffede, når Forsvarsminister Trine Bramsen (S) til oktober planlægger at fremlægge en kompensationsmodel til støjramte borgere omkring Flyvestation Skrydstrup. Det er vigtig med en forventningsafstemning, mener ministeren, der dog lover at gå langt for at sikre en retfærdig aftale.

- Det er eksempelvis borgere, der har forventning om, at de kan gøre en fordelagtig handel langt over, hvad staten kan opkøbe noget for, og hvor deres husstand ligger meget langt fra støjpåvirkningen, siger hun.

- Nogen tror, at jeg kommer til at opkøbe store dele af Sønderjylland, og andre vil gerne bare have lov at blive boende, siger Trine Bramsen, der også har mødt urealistiske forventninger.

Trine Bramsen, der blev udnævnt som forsvarsminister i slutningen af juni, har allerede været på besøg i Skrydstrup for blandt andet at tale med støjramte borgere. Hun fortæller, at hun i den forbindelse har mødt mange forskellige forventninger til en kompensationsmodel.

- Jeg vil gerne forventningsafstemme. Nogle vil bo på den ene side af en streg, og nogle vil bo på den anden side af en streg. Selvfølgelig vil vi gøre det bedste for at sikre en rimelig løsning, men lige meget hvad vi gør, vil der altid være nogle, der bliver skuffede, siger Trine Bramsen til JydskeVestkysten.

Skal være rimeligt

Derudover understreger hun, at det kan skade udviklingen i området omkring Flyvestation Skrydstrup, hvis for store dele af området opkøbes.

- Vi lever i et retssamfund, hvor løsninger skal være lovgrundede, og der skal være sammenlignelighed. Der er utvivlsomt borgere, der vil have et stort støjniveau, som løsningen retter sig imod. Og så er der borgere, hvor støjen vil være den samme, som andre oplever i hverdagene fra eksempelvis tog eller motorveje, siger Trine Bramsen, der endnu ikke vil fortælle om den sidstnævnte gruppe kan forvente en kompensation.

Forsvarsministeriet har tidligere oplyst, at en kompensationsmodel vil bestå af tilbud om støjsikring eller frivilligt opkøb alt efter omfanget af støjbelastningen. De endelige støjberegninger, som efter flere forsinkelser blev præsenteret i april, viser, at 895 boliger vil blive udsat for støj over de tilladte støjgrænser, når de nye kampfly kommer til Sønderjylland.

Trine Bramsen fortæller, at hun og Forsvarsministeriet lige nu er ved at arbejde på et udkast til en kompensationsmodel, som kan komme til politisk behandling, og som hun håber at have et politisk flertal for i oktober. Hun vil ikke fortælle konkret om modellen eller hendes ønsker til en model. Men hun understreger, at hun ikke bare uden videre har tænkt sig at acceptere udkastet fra Forsvarsministeriets embedsværk.

- Jeg er ikke blevet minister for at lade embedsapparatet styre. Det her handler også om politik og holdninger til, at vi behandler borgere ordentligt, siger hun.