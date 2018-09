Forsvarsminister afviser vildledning om støj fra kampfly ved Skrydstrup

Forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen (V) afviser under samråd, at han ikke har orienteret Folketinget grundigt nok om støjproblemerne med de kommende F-35-kampfly. Han understreger desuden, at borgerne nær Flyvestation Skrydstrup vil blive inddraget i kommende støjmålinger.

Kampfly: - Vi har intet at skjule. For sandheden kommer for dagen, når flyene kommer. Så kan jeg ikke sige, at det lyder som en elektrisk knallert.

Forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen (V) var klar i mælet, da han tirsdag var hevet i åbent samråd om støjproblemerne med de kommende F-35-kampfly, som kommer til Skrydstrup i 2023. Han har ikke nogen interesse i at tilbageholde vigtig information om støjen fra kampflyene, som især naboerne til Flyvestation Skrydstrup frygter at komme til at lide under, lød den klare melding fra ministeren.

Den udmelding, er alle dog ikke enige i. Enhedslistens forsvarsordfører, Eva Flyvholm, mener nemlig, at forsvarsministeren har undladt at fortælle Folketinget om væsentlige oplysninger i forbindelse med støjgener fra de kommende F-35-kampfly, og hun havde derfor hevet ham i samråd.

Det gjorde hun, efter at eksperter i Jyllands-Posten har kritiseret ministen for ikke at videreformidle oplysninger om, at piloter vurderede, at USA ikke ville godkende tiltag, som skulle sikre en mere støjsvag flyvning, og at det nye kampfly var dumpet i en afgørende simulatortest. Det betyder ifølge Jyllands-Posten, at flyet derfor ikke kunne flyve sådan, som den danske regering ønskede for at minimere støjen for borgerne.