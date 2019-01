I 2018 brugte Forsvaret over 10 millioner kroner mere end politiet på grænsekontrollen. Justitsministeren har bedt Finansudvalget om en ekstrabevilling til at dække politiets merudgifter.

Ifølge et aktstykke fra justitsminister Søren Pape Poulsen (K) til Folketingets finansudvalg, som Altinget er i besiddelse af, fremgår det, at Søren Pape Poulsen har anmodet finansudvalget om en ekstrabevilling til at dække politiets merudgifter.

Af et svar fra Forsvarsministeriet, som det politiske netmedie Altinget har fået, fremgår det, at Forsvarets merudgifter til grænsekontrol i 2018 udgjorde cirka 96,1 millioner kroner. Dette fordeler sig på 73,7 millioner kroner hos Hjemmeværnet og 22,4 millioner kroner hos Forsvaret. Imens ligger merudgifterne hos politiet på i alt 85,3 millioner kroner.

Flere soldater end politifolk

At grænsekontrollen er en bekostelig affære for Forsvaret skyldes, at hjemmeværnsfolk og soldater assisterer politiet ved grænsen. Forsvarets folk er således i overtal ved grænseovergangene i forhold til politifolk og politikadetter.

Ifølge Altinget forventes politifolk og politikadetters indsats ved grænsen at udgøre samlet 211 årsværk i 2018 mod 215 årsværk for Hjemmeværnsfolk og soldater. Årsværk er et udtryk for den samlede arbejdstid for én persons fuldtidsarbejde i et år.