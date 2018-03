Forsvarer i esbjergensisk terrorsag: - Man fortolker det med de helt kraftige anklagerbriller på

Anklagerne

Den 24-årige mand er ifølge anklageskriftet tiltalt for følgende:



"At have ladet sig hverve til at begå handlinger omfattet af straffelovens § 114 eller 114a og at have ladet sig træne, instruere eller på anden måde oplære i at begå terrorhandlinger omfattet af straffelovens § 114 eller 114a, idet han indrejste i Syrien og der lod sig hverve af terrororganisationen Islamisk Stat i Irak og Levanten (ISIL/IS), ligesom han i perioden modtog træning i våbenbrug m.v. af IS". "At have fremmet virksomheden for en person, en gruppe eller en sammenslutning, der begår eller har til hensigt at begå handlinger omfattet af straffelovens § 114, 114a, 114b, 114c eller 114d, idet han indrejste i Syrien og der tilsluttede sig terrororganisationen Islamisk Stat i Irak og Levanten (ISIL/IS) og bl.a. i de af IS-kontrollerede områder forestod koranundervisning, fungerede som imam samt deltog i træningslejr og dermed bidrog til at opretholde, bevare og konsolidere IS' position eller i øvrigt fremmede IS' aktiviteter". Anklageskriftet henviser til paragraffen, der er kendt som terrorparagraffen. Hvis han bliver dømt skyldig, kan han risikere en fængselsstraf på op til ti år. Derudover vil anklageren gå efter at få ham udvist af Danmark.