Forstå sagen: Da to millioner kroner truede med at flytte udkantsforskning til storbyen

Den tidligere VLAK-regering havde som erklæret mål at modvirke centraliseringen i Danmark. Alligevel fjernede daværende erhvervsminister Brian Mikkelsen (K) en årlig millionstøtte til Center for Landdistriktsforskning i Esbjerg. Socialdemokratiet strittede imod, og Dansk Folkeparti spændte ben. Få hele historien om de to millioner kroner, der nu igen er på den politiske dagsorden.