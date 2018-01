Forslag om billigere lån på landet skudt ned

Forslag fra SF og Dansk Byggeri om at åbne op for lettere og billigere lån til trængte borgere og firmaer i yderområderne blev tirsdag mødt af stor modstand i Folketinget fra både regeringspartierne, Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti.

Statslån: Der var ikke meget hjælp at hente for de trængte borgere og firmaer i de danske yderområder, der de seneste år har fortalt om vanskelighederne ved at få finansieret deres huse og virksomheder via de nuværende realkreditinstitutter.

Problemstillingen har været rejst og undersøgt en del gange de seneste år, og på den baggrund rejste SF og Dansk Byggeri for et års tid siden igen diskussionen med et forslag om, at staten eller andre burde skyde penge ind i et finansieringsinstitut, der kan låne penge ud til borgere og firmaer i landdistrikterne, der ikke kan låne penge andre steder.

- Vi risikerer et Danmark, der knækker over, hvis vi ikke løser problemet, lød det fra SF's erhvervsordfører, Lisbeth Bech Poulsen om baggrunden for forslaget.

Men hun mødte undervejs en massiv mur af modstand fra de fleste partier:

- Der er en række problemer med at oprette et særligt realkreditinstitut, fastslog erhvervsminister Brian Mikkelsen (K) og nævnte store tab for staten samt strid om statsstøttereglerne som et par af forhindringerne:

- Så regeringen mener ikke, det er den rigtige vej at gå, fastslog han om SF-forslaget, der kun indirekte fremsatte idéen om direkte statslån - men ville pålægge regeringen fra senest den 1. april at skulle fremsætte et lovforslag, der skulle sikre billigere lånemuligheder til boliger og erhverv i yderområderne.