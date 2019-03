Forslag: Syge skal kunne vælge egen dødsdato

I fremtiden skal alvorligt syge danskerne have ret til selv at bestemme, hvornår de ønsker at afslutte livet, hvis det står til Louise Fleron Holst. Hun er for tiden i gang med at indsamle underskrifter til et nyt borgerforslag, der handler om retten til aktiv dødshjælp i Danmark.

Esbjerg: I Danmark kan man ikke selv bestemme, hvornår man vil afslutte livet, hvis man er dødeligt syg. Det vil et nyt borgerforslag, der er oprettet af Louise Fleron Holst, forsøge at lave om på. Hun mener, at det er på tide med en ny lovgivning på området.

- Jeg tror, at tiden er blevet moden til, at vi som samfund bryder tabuet om døden ned. I øjeblikket brydes der mange forskellige tabuer ned, og derfor mener jeg, at det er på tide, at vi også taget fat på diskussionen om et af de største tabuer, vi har tilbage, nemlig retten til aktiv dødshjælp, siger hun.

Selvom det ikke er første gang, at et borgerforslag skal forsøge at ændre lovgivningen om retten til aktiv dødshjølp, så er Louise Fleron Holst optimistisk.

- De tidligere borgerforslag, der har været oppe, har handlet meget om jura og paragraffer. Derfor har jeg forsøgt at formulere mit forslag, så det er mere jordnært, siger hun.

Forslaget har indtil videre samlet 938 underskrifter sammen, og hun stadig optimistisk, selvom der fortsat er lang vej op til de 50.000 underskrifter, som det kræver, før et forslag bliver taget op i folketinget.

- Jeg har måske været lidt naiv, og havde måske troet, at det ville sprede sig lidt hurtigere, men jeg håber stadig, at vi når i mål med antallet af underskrifter, siger hun.

Indtil videre er der ingen af de borgerforslag, der har indsamlet 50.000 underskrifter, som er blevet vedtaget i folketinget.