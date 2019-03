Forsker om politikers hotelovernatning: Som medarbejder var den aldrig gået

Kommunalforsker Roger Buch mener, at en ansat i det offentlige aldrig ville få godkendt en hotelovernatning, hvis argumentet var, at vedkommende ikke ville hjemmefra lidt før klokken syv om morgenen for at nå frem til et møde. Arkivfoto: Annelene Petersen

En offentligt ansat aldrig få en overnatning, fordi vedkommende ikke gad køre hjemmefra lidt før syv om morgenen, mener kommunalforsker. Regionen vil ikke svare konkret på det spørgsmål, men forsvarer betalingen af et hotel til regionsrådsmedlem Mads Skau.

En menig medarbejder i det offentlige ville aldrig kunne få sin arbejdsgiver til at betale en ekstra hotelovernatning, fordi vedkommende ikke havde lyst til at køre hjemmefra omkring klokken 6.45 om morgenen til en konference. Det mener mangeårig kommunalforsker og forskningschef ved Danmarks Medie- og Journalisthøjskole Roger Buch, der har vurderet sagen, hvor regionsrådsmedlem Mads Skau (V) fik regionen til at betale et hotelværelse, så han ikke skulle køre hjemmefra den morgen, en konference begyndte. - Som medarbejder var den aldrig gået. Gjorde en medarbejder det samme, ville regningen uden tvivl blive afvist, så pågældende selv skulle betale. Reglerne for de ansatte gælder ikke ubetinget for politikere, men omvendt følger politikerne i kommuner og regioner som regel retningslinjerne for de ansatte. Og i tider med mange nedskæringer i regioner og kommuner udsætter man sig oplagt for politisk kritik ved at gøre sådan, men juridisk er der ikke noget at komme efter, når regionen godtager regningen, siger Roger Buch.

Rigtig beslutning Region Syddanmark, der har 25.000 ansatte, ønsker dog ikke at svare konkret på, om medarbejderne også kan få en overnatning betalt forud for en konference, hvis ikke de ønsker at køre hjemmefra lidt før syv samme morgen. - Beslutninger desangående træffes af nærmeste leder og beror på en helt konkret vurdering af forholdet og omstændighederne, lyder svaret fra Flemming Pedersen, sekretariatschef i Region Syddanmark. Han vil også kun forholde sig til Mads Skaus sag på det generelle plan. - Det handler om mange ting, når vi tager en konkret vurdering. Hvor afholdes mødet, hvornår starter det, og skal man køre om natten, eller hvad skal man? Her har vi så vurderet, at der var et behov for en ekstra overnatning og har så sagt ja. Nu har du så sagen fuldt oplyst. Kan man regne med, at hvis man skal hjemmefra omkring 6.45, så får man et hotel? - Tidspunktet er et af flere parametre, så det kan jeg ikke sige. Det er en konkret vurdering. Set udefra vil man måske bare tænke, om denne sag er udtryk for, at afgang hjemmefra omkring klokken 6.45 er nok til en ekstra overnatning? - Så firkantet kan man ikke sige det. Ud fra de oplysninger vi havde, har vi godkendt. Men man kan ikke sige, at det er præcist, sådan det er fremover. Man kan ikke udlede noget konkret. Men vi har betalt og dermed godkendt denne regning. Og det var en rigtig beslutning? - Jeg har ikke hørt noget, der peger i en anden retning. Men det kan man altid diskutere. På det tidspunkt beslutningen blev taget, var det en rigtig beslutning.

Velforberedt Men så betyder det vel også, at hvis politikere og ansatte, der fremover ikke vil køre hjemmefra cirka 6.45 for at nå et møde et eller andet sted i landet, vil kunne få en overnatning dagen før? - Sådan kan du ikke konkludere. Der er flere ting, der skal indgå. Tid, geografisk placering og så videre. Det kan også være, man skal mødes med nogen før mødet. Så det er en cocktail, man vurderer ud fra. Man kan ikke bare sige, at hvis man skal køre 6.45, så får man et hotelværelse fremover. Det kan man overhovedet ikke sige. Men i denne sag er der ingen ekstraordinære forhold. Mads Skau skulle ikke noget før mødet, men ville bare gerne være frisk til konferencen, så det adskiller sig vel ikke fra så mange andre sager? - Men det er også et godt argument, at han gerne ville være frisk og velforberedt, mener Flemming Pedersen.