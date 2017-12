Forsker: Forbud mod homoseksuelle bloddonorer er forældet og utidssvarende

Forbud: I Danmark må mænd, der har sex med mænd, ikke donere deres blod. Og det er en håbløst forældet og utidssvarende lov, mener en af landets førende forskere i HIV og klinisk professor på Københavns Universitet Jens Lundgren.

- Som koncept er der meget af den lovgivning, som blev drevet af HIV tilbage i 80'erne og 90'erne, hvor vores viden om den sygdom var ufuldstændig, og hvor der var enkelte cases, som drev lovgivningen. I og med at vi får en bedre og bedre teknologi og behandling, kan jeg bare konstatere, at det er svært lovgivningsmæssigt at følge med i den medicinske udvikling, fortæller Jens Lundgren.

Ifølge professoren har vi med nutidens teknologi mulighed for at fange infektionen tidligere, og dermed mener han ikke, at der er nogen grund til at holde en hel del af befolkningen udenfor.

- De, der har været udsat for at kunne blive smittet med HIV for nyligt, skal ikke donere blod. Men det gælder hele befolkningen. Vi skal have løftet diskussionen op og ikke stigmatisere. Jeg vil heller ikke stigmatisere dem, der ofte har sex. Jeg kan konstatere, at det er sådan, vi lever som mennesker, og det er hverken en usædvanlig eller farlig adfærd, understreger han.