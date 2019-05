Forfatter til bog om lædermænd: Det handler om mere end sex

- Det tog mig noget tid at komme ind på dem. Flere gange måtte jeg sende min mand afsted for at tage billeder til bogen, forklarer Jannie Holm Andersen, som har fået sin mand til at tage billeder til bogen, da han er fotograf, og andre freelance fotografer til opgaven ville blive for dyre.

Selvom det måske lyder ganske simpelt at besøge en klub og interviewe medlemmerne til en bog, så havde det sine udfordringer. Lædermændenes klub i Aarhus har nemlig ingen adgang for kvinder.

Fetich: Læder, lak, pisk og hård sex. Det er, hvad der fylder på billederne i Jannie Holm Andersens nye bog "De danske lædermænd". Seks år har det taget forfatterinden at få stykket materialer og interviews sammen til en bog på 137 sider, der er bundet ind med et sort læderlook. For forfatterinden har det været en lang rejse gennem utallige besøg i SLM-klubben i Aarhus og mange lange samtaler med klubbens medlemmer og gæster gennem flere år.

Mere end bøsser

For Jannie Holm Andersen var det vigtigt at beskrive et miljø med homoseksuelle mænd, der var mere end den stereotyp, som homoseksuelle mænd ofte er forbundet med.

- De her mænd er ultra maskuline. De har store skæg, brede skuldre og flere af dem også store maver, fortæller forfatteren om sine hovedpersoner i bogen.

Men selvom Jannie Holm Andersen beskriver den typiske lædermand som værende ultra maskulin, så er han paradoksalt også ultra omsorgsfuld.

- Jeg oplevede, at de udviste en stor varme og omsorg overfor hinanden. Det er særligt for lædermænd. Mange af dem har skulle springe ud to gange, forklarer hun.

At være lædermand skal nemlig ses som en fetich inden for homomiljøet, der ikke er for alle. Meget af den type sex, der bliver dyrket i SLM-klubben i Aarhus, er også hårdere end den typiske form for S/M, som heteroseksuelle dyrker med hinanden. S/M er en seksuelaktivitet mellem to eller flere, der nyder at føle smerte eller at påføre smerte. Det er også kendt under betegnelsen BDSM.

- Det er mere end bare bondage og pisk. Fisting i det her miljø er helt normalt. Jeg var lidt overrasket over, at man også fister med begge hænder blandt de lædermænd, som dyrker fisting, forklarer forfatteren. Fisting er en seksuelaktivitet, hvor en hånd eller flere bliver ført ind i vagina eller anus.

Fordi sexformen for lædermændene er meget hårdere, end man ser det i andre miljøer, har mange lædermænd ikke kun skulle springe ud som homoseksuelle, men også som lædermænd. Det kan være en udfordring for flere, og derfor har forfatteren oplevet, at flere af hendes kilder ikke har fortalt deres familier om, at de er aktive i miljøet, og hvad de foretager sig der.