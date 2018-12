Psoriasisforeningen kritiserer Region Syddanmark for at gøre det for svært for patienter med psoriasis at komme til eksempelvis Israel i klimabehandling med sollys. Overlæge bakker op. Regionen fastholder, at der er tale om en fornuftig løsning.

Sag: Psoriasispatienter i Region Syddanmark får dårligere mulighed for at få behandling end patienter i resten af landet. Det mener Psoriasisforeningen vil blive konsekvensen af regionens oplæg til nye retningslinjer for, hvornår psoriasispatienter kan komme i såkaldt klimaterapi. Det består af behandling med blandt andet sollys i eksempelvis Israel og på Læsø. Foreningen får opbakning fra 1 Bedre Liv, der sender patienter i behandling i blandt andet Israel, samt overlægen på landets største hudafdeling.

De kritiserer, at regionen i sit oplæg til nye retningslinjer som den eneste af landets regioner lægger op til, at patienter også fremover skal have en såkaldt Pasi-score på minimum ti for at komme i klimaterapi. Scoren er et redskab til at følge patienter med psoriasis over tid og til at evaluere effekten af behandlinger. Jo højere score, jo sværere er psoriasissen.

Sundhedsudvalget i regionen skal tirsdag tage stilling til de nye kriterier for, hvornår patienter kan få klimaterapi. Det sker, efter at JydskeVestkysten over sommeren afdækkede meget store forskelle i regionens visitation af psoriasispatienter.