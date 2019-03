Forældreoprør på vej: Demonstrationer forberedes i fem syd- og sønderjyske byer

Der skal flere pædagoger til færre børn, mener tusindvis af forældre, der nu arrangerer demonstrationer for bedre forhold i daginstitutionerne landet over. Arkivfoto: Katrine Becher Damkjær

Lørdag den 6. april går tusindvis af forældre på gaden for bedre forhold i landets daginstitutioner. I fem syd- og sønderjyske byer er forældre nu også i gang med at arrangere demonstrationer - både for deres børns og pædagogernes skyld.

Daginstitutioner: Forældre, der kræver flere hænder og mere omsorg i daginstitutionerne, står lige nu bag planlægningen af mere end 50 lokale demonstrationer over hele landet. Også i Syd- og Sønderjylland vil forældre tage børn og bannere i hånden for at råbe politikerne op. Indtil videre er der planlagt demonstrationer i Billund, Kolding, Esbjerg, Aabenraa og Tønder, alle på samme tid, lørdag den 6. april klokken 13. - Først havde vi tænkt, at vi bare ville arrangere fire store demonstrationer. Men med den store støtte og opbakning tænkte vi, at der godt kunne være flere. Nu ser det helt vildt ud, og det er ikke kun forældre. Det er også bedsteforældre, pædagoger og folk uden børn. Det er fantastisk at mærke, siger Sophie Mogensen, der er en del af den nationale styregruppe bag forældreoprøret.

Her foregår demonstrationerne Billund/Grindsted: Magion Kultur- og Idrætscenter, derefter optog til rådhuset, Grindsted.

Kolding: Akseltorv.

Esbjerg: Rådhuset, derefter optog til Torvet.

Aabenraa: Parkeringsplads ved det gamle posthus, derefter optog til Storetorv.

Sønderborg: Rådhustorvet, derefter optog til Rønhaveplads.



Til demonstrationerne vil der være taler, og til nogle musik og børneunderholdning. I udgangspunktet er det ikke partipolitiske demonstrationer, og derfor vil der som udgangspunkt ikke være partipolitiske taler.



Alle demonstrationer starter klokken 13. Til demonstrationerne vil der være taler, og til nogle musik og børneunderholdning. I udgangspunktet er det ikke partipolitiske demonstrationer, og derfor vil der som udgangspunkt ikke være partipolitiske taler.Alle demonstrationer starter klokken 13.

24.000 støtter Hele oprøret er startet for blot få uger siden. En enkelt forælder, der i kølvandet på Folketingets nej til forhandling af minimumsnormeringer og DR's dokumenter 'Hvem passer vores børn', gik til tasterne og udtrykte sin frustration. På ingen tid meldte tusindvis af forældre sig til koret, der nu råber på bedre forhold - både for deres børn, men også for pædagogerne. Alle mener de, at regeringen bør afsætte flere penge til, at kommunerne kan ansatte mere personale i daginstitutionerne. Indtil videre har knap 24.000 meldt sin støtte i Facebook-gruppen 'Demonstration for minimumsnormeringer i daginstitutioner'. Det gælder også Christina Moos, der desuden har meldt sig til at stå for demonstrationen i Sønderborg. Hun har selv arbejdet i både vuggestue og børnehave. - Der er simpelthen ikke personale nok. Man står alene med rigtigt mange børn. Du står og kan se, at barnet har brug for trøst, men det har du ikke tid til. Det er grimt at tænke på. Det er grimt at sige, men hvad skal man gøre, siger hun og fortæller om hverdagen i daginstitutionerne: - Det er synd. Der er ikke noget hygge. Børnene skal jo have knus, kram og omsorg, men det er der bare ikke tid til.

Gør det for børnene Både hun og de andre tovholdere på demonstrationerne i Syd- og Sønderjylland fortæller, at de oplever, at mange forældre længe har været utilfredse med forholdene i landets daginstitutioner. På Facebook bliver historierne da også flere og flere. Børn, der sidder alene i et hjørne og græder. Børn, der kommer hjem i den samme ble, som de blev afleveret i, og børn, der tisser i bukserne og lukker sig inde, fordi der ikke er voksne nok til at se efter dem. Lisbeth Maria Duelund, tovholder på Kolding-demonstrationen, er da heller ikke i tvivl om, hvad der har fået hende til at melde sig til oprøret: - Jeg er med, fordi min søn på et år kom hjem fra vuggestue med numsen fuld af blod. Den var fuldstændigt ætset på grund af afføring. Demonstrationen i Kolding kom først på kortet onsdag, men allerede nu er opbakningen stor. - Folk er rigtigt gode. De tilbyder hjælp. Vi arbejder på at få musik og børnesange med. Og der er allerede bestilt flyers og plakater, siger Lisbeth Maria Duelund.