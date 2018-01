Forældede tal har kostet millioner og ghetto-stempler

Undersøgelser: Forældede tal er både skyld i, at syd- og sønderjyske kommuner er snydt for millioner, og at tre af landsdelens boligområder er havnet på ghettolisten.

Sådan lyder konklusionerne på to forskellige undersøgelser, der begge sætter fokus på problemer med registreringen af udlændinges medbragte uddannelse.

JydskeVestkysten har tidligere beskrevet, hvordan en undersøgelse fra Dataproces viser, at forældede tal om udlændinges uddannelsesbaggrund har kostet syd- og sønderjyske kommuner 130 millioner siden 2015. Sidenhen har beregninger fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd vist, at landsdelens fire boligområder på ghettolisten, burde være skrumpet til et enkelt. Årsagen er i begge tilfælde, at Danmarks Statistik ikke har registreret udlændinges medbragte uddannelse siden 2006.